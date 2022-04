Inter, Lautaro ritrovato nel momento del bisogno. “Ad un passo dal record. E l’Atletico…”

Dopo un momento di difficoltà, l'Inter ha ritrovato il vero Lautaro: con la Roma è arrivato il 20° gol stagionale

Dopo un momento di difficoltà, l'Inter ha ritrovato il vero Lautaro nel momento del bisogno. Il gol con lo Spezia, la doppietta al Milan e la rete alla Roma per il 3-0 che ha chiuso i conti. Il Toro ha raggiunto quota 20 reti in stagione e ora punta a ritoccare il suo record personale, fissato a 21 nel 2019-2020. "Non è difficile pensare che in queste ultime cinque di campionato più la finale di Coppa Italia arriverà il sorpasso", scrive La Gazzetta dello Sport .

Dei 20 gol segnati finora, 16 sono arrivati in campionato. "Martinez non soltanto è il capocannoniere dell’Inter (ne ha tre più del collega Dzeko), ma guarda dall’alto l’intera Milano. Al momento, per fare un Toro ci vogliono un Ibra più uno Giroud: i due centravantoni rossoneri sono fermi a otto reti, giusto la metà del Toro. In fondo, basterebbe questo confronto per spiegare l’ascesa verticale dell’Inter, pronta al definitivo sorpasso sul Diavolo. E per comprendere l’interesse crescente dell’Atletico: a Madrid aspettano gli stessi venti", la chiosa della Rosea.