Inter, Lautaro vuole restare e dà un via libera. “E il club ha già fatto una promessa”

Le ultime sul rinnovo di contratto del centravanti: "La direzione è segnata, Lautaro vuole restare e andrà oltre i 4 milioni a stagione con bonus"

Il derby di ieri ha certificato, nonostante non ce ne fosse bisogno, quanto Lautaro Martinez sia importante per l'Inter. Il centravanti argentino si è infatti finalmente ritrovato ed è tornato sui suoi livelli straordinari. E prosegue intanto il lavoro del club nerazzurro per blindarlo: "L'Inter non ha mai smesso di credere in lui e da più di un mese lavora al suo rinnovo del contratto - spiega Calciomercato.com -; l'argentino ha capito che il mercato è complesso per via del Covid, a Milano è felice in campo come fuori (è appena diventato papà) e ha deciso di legarsi ancora al club nerazzurro per il futuro prossimo.