Camano bussa in Spagna, Lautaro sta bene all’Inter. “Rinnovo? La posizione del Toro”

Lautaro Martinez è un titolare fisso e fosse per l'Inter non lo cederebbe per nessun motivo: ma il suo agente continua a bussare in Spagna

Marco Astori

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro presto si siederà al tavolo con il suo agente per discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel 2023, ma dovrà modificare i termini accordati dal precedente entourage del ragazzo. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Lautaro Martinez è un titolare fisso e fosse per l'Inter non lo cederebbe per nessun motivo, ma il ragazzo non intende rinnovare alle condizioni fissate dai precedenti agenti ovvero guadagnando 4,5 milioni netti (a salire) più bonus.

Il suo agente, Camano, si sta guardando intorno e siccome ha buoni uffici in Spagna, bussa soprattutto alle porte di Real Madrid ed Atletico. Il Barcellona, che lo aveva tentato nel periodo pre Covid, non ha smesso di stimarlo, ma è bloccato. Simeone aveva messo sul tavolo 40 milioni più bonus, ma Marotta ha detto di no: per sedersi al tavolo e trattare ne servono almeno 70-80. La volontà del Toro "peserà" nella vicenda, a patto che arrivi una proposta interessante. In caso contrario l'unica scelta che gli rimarrà sarà quella se rinnovare o no: ha altri due anni di contratto con l'Inter, dove sta bene, e nell'ultima stagione ha guadagnato 2,7 milioni".