Lautaro-Sanchez in volo: domani saranno ad Appiano. Derby, ecco l’Inter a cui pensa Inzaghi

Marco Macca

Dopo gli impegni con Argentina e Cile (fortunatamente senza infortuni), Lautaro Martinez e Alexis Sanchez sono già in volo per tornare dall'Inter e rimettersi al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi verso il derby di sabato pomeriggio contro il Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rientro del Toro sarà molto meno complicato rispetto a quello del Niño Maravilla: mentre Lautaro usufruirà di un charter messo a disposizione dalla federazione argentina, infatti, Sanchez è stato costretto a salire su un volo di linea La Paz-Milan, con scalo a Santiago del Cile.

Un fatto che metterà sul groppone dell'ex Barcellona sei ore in più di viaggio. Ecco perché il numero 10 nerazzurro è favorito per affiancare Dzeko al centro dell'attacco interista contro la squadra di Pioli, almeno inizialmente. Per il resto, la formazione è presto fatta:

"La probabile formazione anti-Milan resta quella ipotizzata a inizio settimana, almeno per nove undicesimi: davanti a Handanovic il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni, con Barella-Brozovic-Calhanoglu in mezzo, Perisic a sinistra e Dzeko davanti. Da definire il titolare della corsia destra, con Dumfries sempre in vantaggio su Darmian, e il compagno di reparto del bosniaco, che salvo sorprese sarà Lautaro. L’opzione staffetta tra Toro e Nino, con ingresso del cileno nella ripresa, è quella al momento più probabile", si legge su gazzetta.it.