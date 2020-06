Lautaro, smentita veemente del Barcellona: “Piano per strapparlo all’Inter è uno ed è questo”

Nessun fondo di investimento aiuterà il Barcellona ad acquistare Lautaro Martinez. E’ tramite El Mundo Deportivo che fonti interne al Barcellona hanno voluto smentire nettamente la notizia, pubblicata oggi da Repubblica, secondo cui il club blaugrana avrebbe trovato i 111 milioni necessari per comprare l’attaccante argentino appoggiandosi ad un fondo di investimento. “Solo bugie”, sostengono del Barcellona.

La smentita, definita “rotunda” (netta) dal quotidiano catalano, non cambia di una virgola, però, lo scenario per quanto riguarda Lautaro. Ossessione era ed ossessione è, per il club blaugrana, l’acquisto del centravanti dell’Inter.

“Il Barcellona ritiene che, passati i 15 giorni della clausola rescissoria, Lautaro sarà in vendita a prezzo di mercato, malgrado le dichiarazioni di Piero Ausilio. Il club azulgrana è intenzionato a includere giocatori nell’operazione e, ovviamente, includerli al prezzo più alto possibile per abbassare la parte cash. A differenza di quello che desidera l’Inter”, sottolinea El Mundo Deportivo.

E il muro contro muro prosegue. L’Inter insiste nel chiedere almeno 90 milioni cash e si rifiuta, ovviamente, di ipervalutare i giocatori proposti dal Barcellona, che vuole non solo Lautaro ma anche fare cospicue plusvalenze tramite l’operazione.