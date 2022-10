Lautaro, squilla il telefono dell’Inter. United e Psg in agguato, ma il Toro ha un patto

Lautaro piace in Europa e dopo la grande prestazione arrivano i sondaggi, ma lui ha in testa solo l'Inter e l'Argentina

Andrea Della Sala

Dopo l'entusiasmante prestazione fornita al Camp Nou, Lautaro ha improvvisamente attirato di nuovo le attenzione delle big europee. Il Toro è uscito dal letargo e lo ha fatto in maniera esaltante. Un gol, un assist, un secondo tempo da incorniciare. E in sede nerazzurra arrivano i sondaggi dall'estero.

"United e Psg hanno appena chiesto informazioni di prima mano, ma al momento non sembra esserci spazio per distrarlo dai pensieri interisti: mai come adesso Lautaro ha la testa lontana dal mercato ed è fedele alla promessa d’amore fatta all’Inter. Per questo ha dato preciso mandato a chi di dovere: per il momento vanno messe tra parentesi le proposte che, improvvisamente, stanno tornando sul tavolo. Il Toro vuole Milano e vuole guidare una pronta risalita nerazzurra, proprio sull’onda della magia del Camp Nou. Ma tanta fermezza non cancella certo i movimenti attorno a lui", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Giovedì e anche ieri i telefoni sono suonati parecchio. Pure il suo agente Alejandro Camaño, l’uomo che un anno fa ha strappato per lui un contratto da top a 6 milioni, ha avuto il suo da fare. In tanti si sono ricordati del suo assistito più illustre. Nessuna chiamata decisiva, niente numeri, cifre o offerte, ma esplorazioni interessate per capire lo stato dell’arte. Anche perché, con un Mondiale alle porte che il Toro può vivere da protagonista, il prezzo potrebbe esplodere. Lo United, ancora in cerca di sé, ha un canale aperto e resta in agguato. Ma chi rischia di entrare nella contesa è il Psg. Già, quello appollaiato sul trespolo in attesa di sapere cosa ne sarà del rinnovo di Milan Skriniar. Il club francese è già entrato in rotta di collisione con l’Inter d’estate a causa del difensore e a gennaio c’è il rischio di riaprire il conflitto. Ma il dossier Lautaro segue un percorso differente: visti i tormenti di Mbappé, lo sceicco vuole cautelarsi in caso di scenari apocalittici. E poi il feeling con Messi è un fattore".

"L’altolà, per ora, arriva da Milano. Dal Toro stesso, che sembra un uomo in missione oltre che un papà e un marito felice. Insomma, Lautaro al momento vuole stare tranquillo per ragioni familiari, ma soprattutto calcistiche. Nella sua testa Inter e Argentina vanno a braccetto: farà un grande Mondiale se arriverà lanciato da questo ultimo tratto in nerazzurro. Il fatto che ci sia un evento di tale portata in mezzo alla stagione potrebbe, comunque, cambiare idee e priorità: di questo il Toro è ben consapevole", chiude Gazzetta.