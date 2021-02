Lautaro, in testa solo l’Inter. Presto il rinnovo: i dettagli. La parte più succosa dell’accordo…

La situazione di Lautaro è cambiata radicalmente, un anno fa era a un passo dal Barcellona. Ora ha in testa solo l'Inter

La situazione di Lautaro Martinez è cambiata radicalmente. Un anno fa il Toro era corteggiato con una certa insistenza dal Barcellona, il suo addio all'Inter sembrava scontato. Un anno dopo è cambiato tutto. Come sottolinea Tuttosport , l'attaccante argentino ha solo testa sull’Inter e vuole riuscire là dove il suo amico Icardi ha fallito: riuscire a vincere qualcosa in nerazzurro.

"Per le firme sul rinnovo fino al 2024 si dovrà pazientare fino a fine mese, quando sono attesi nuovamente a Milano i suoi agenti dopo i tre incontri avuti a gennaio con Beppe Marotta e Piero Ausilio, riunioni che hanno certificato l’accordo di massima tra le parti che prevede - oltre al prolungamento di una stagione per il contratto in essere - il riconoscimento del nuovo status dell’argentino che dai 2,5 milioni attuali arriverà a guadagnarne 4,5 a cui vanno aggiunti una serie di bonus facilmente raggiungibili", spiega il quotidiano.