Inter, la probabile anti-Lazio: Eriksen in panchina, c’è Vecino. Due i ballottaggi per Conte

Mancano poche ore alla sfida scudetto tra Lazio ed Inter e in casa nerazzurra ci sono ancora dubbi e ballottaggi per quanto concerne la formazione. Conte dovrà scegliere su chi puntare in difesa e come esterno destro. Ecco le ultime secondo La Gazzetta dello Sport:

“L’Inter lascia a casa Sensi, Gagliardini, Esposito e Asamoah e si prepara al big match con qualche dubbio. In difesa Diego Godin, più a suo agio in certe partite e in campo nel derby, è davanti a Bastoni, titolare invece con il Napoli. Sulla destra, si giocano una maglia dal primo minuto Candreva e D’Ambrosio: il primo è stato provato di più ad Appiano, il secondo ha deciso il match di andata”.

PROBABILE FORMAZIONE – Ecco, dunque, la probabile formazione dell’Inter per il match dell’Olimpico. Candreva e Godin, come detto, sono favoriti su D’Ambrosio e Bastoni. In difesa confermatissimi de Vrij e Skriniar con Padelli tra i pali. A centrocampo, si va verso il tridente Barella-Brozovic-Vecino con Young a sinistra ed Eriksen in panchina. In avanti, Lukaku ritrova Lautaro Martinez che ha scontato le due giornate di squalifica dopo l’espulsione con il Cagliari.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro.