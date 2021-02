Inter-Lazio, le certezze e i due dubbi di Conte. Eriksen? Non si può escludere che…

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'Inter è proiettata all'importante sfida contro la Lazio. I dubbi e le certezze del tecnico in vista della gara di domenica

Secondo quanto riporta Sky Sport, Vidal non è al 100% e bisognerà valutare le sue condizioni soprattutto nell'allenamento di domani. Si potrebbe andare con un 352 con due interni, ha quindi delle chance importanti Roberto Gagliardini , il favorito per sostituire il cileno.

Difficile vedere Eriksen con Brozovic come nella gara di Coppa Italia, ma non si può escludere al 100%. Se Vidal starà bene rimane comunque il candidato numero uno per la maglia da titolare. In difesa il terzetto titolare formato da Skriniar-De Vrij-Bastoni, a destra Hakimi e a sinistra ballottaggio Perisic-Young. Davanti giocherà la coppia titolare formata da Lautaro-Lukaku.