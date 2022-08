Lazio-Inter, Inzaghi sorprende in mezzo? Due i dubbi di formazione

Le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro per l'anticipo di Serie A in programma questa sera all'Olimpico

Daniele Vitiello

Simone Inzaghi non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione verso Lazio-Inter di questa sera. Non soltanto l'ormai 'consueto' ballottaggio a sinistra tra Robin Gosens e Federico Dimarco: per l'occasione il tecnico ha anche un'altra questione da risolvere, anticipata ieri in conferenza stampa.

TuttoSport si sofferma sulla probabile formazione nerazzurra: "Dati per certi i titolari della difesa a tre e l’irrinunciabile LuLa come coppia d’attacco, anche Dumfries , Barella e Brozovic rientrano nel quadro di coloro che partiranno, salvo sconvolgimenti, dal primo minuto. Dopodiché per Inzaghi la priorità resterà quella di limitare sul centrosinistra dell’Inter lo strapotere fisico e territoriale di Sergej Milinkovic-Savic .

Nelle due sfide della passata stagione, dalle parti del serbo aveva agito Gagliardini . Le contingenze, però, erano diverse. All’andata si giocava dopo una sosta per le nazionali con gli interisti rientrati all’ultimo in condizioni non ottimali per un match delicato come quello dell’Olimpico. Al ritorno, Calhanoglu era squalificato. Stavolta, la rosa nerazzurra è pressoché al completo (eccetto Mkhitaryan ) e anche se Gagliardini è stato provato nella posizione, è in ballottaggio con il turco per una maglia da titolare. Sulla fascia, dopo la bella prova contro lo Spezia resta favorito Dimarco , anche se la fisicità di Gosens potrebbe tornare utile, specie nel gioco aereo".