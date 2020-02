Lazio-Inter, torna Young. Ballottaggio Vecino-Eriksen, occhio a una sorpresa…

Domenica sera l’Inter tornerà in campo e sarà un’altra gara impegnativa per gli uomini di Conte. Dopo la vittoria nel derby , i nerazzurri saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio. Queste le ultime sulle formazioni dell’incontro secondo Gazzetta.it;

Lazio Jony o Marusic adattato a sinistra per sostituire l’infortunato Lulic. Per il resto la squadra è fatta, con i rientri dalla squalifica di Milinkovic e Radu e con Caicedo in vantaggio su Correa per affiancare Immobile in attacco.