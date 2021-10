Lazio-Inter, le PROBABILI: parte Perisic, Lautaro in panchina. Gagliardini dal 1′?

Alle ore 18 allo stadio Olimpico si sfidano la Lazio di Sarri e l'Inter di Inzaghi che potrebbe fare a meno di Lautaro

La Serie A riparte dopo le sfide delle nazionali e l'Inter sarà ospite della Lazio di Sarri. Per Simone Inzaghi sarà la prima da avversario contro i biancocelesti e per questa partita speciale il dubbio principale rimane in attacco. Lautaro, rientrato oggi dall'Argentina, potrebbe partire dalla panchina, di fianco a Dzeko potrebbe essere avanzato Perisic. E così sarà