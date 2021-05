Le scelte, il filo con Moratti, il trionfo: Zhang, è solo l’inizio. E ora il futuro

Suning è riuscito nella missione di riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra: ora è tempo di pensare al futuro

Fabio Alampi

Un'attesa lunga 11 anni, un digiuno finalmente interrotto: l'Inter è Campione d'Italia per la dicianovesima volta nella sua storia. Un trionfo arrivato al termine di una cavalcata esaltante, conquistato con ben 4 giornate di anticipo. La Gazzetta dello Sport sottolinea i meriti della famiglia Zhang e, in particolare, del presidente Steven: "C'è un bandierone che sventola sul terrazzo, è tra le mani di un 29enne con un sorriso grande quanto la Cina. Steven Zhang, lassù, è in cima come mai prima d'ora: in cima alla sede, al club e pure alla festa. Mentre saltella, sembra uno dei tanti nerazzurri che colorano Milano. E resta un presidente-ragazzo anche quando sparge doni dall’alto come un sovrano settecentesco: non cadono brioche, ma sciarpe e gadget per il popolo affamato".

Gli investimenti, le scelte, il filo diretto con Moratti

"La gente davanti al palazzo di viale della Liberazione, in fondo, non voleva altro che l'Inter: aveva solo fame di questo titolo dopo 11 infiniti anni di digiuno. E se si è interrotto, moltissimo si deve ai denari alla nuova proprietà cinese: prima delle secche degli ultimi mesi, Suning ha infatti speso oltre 700 milioni per questo trionfo. Una lunga e costosa semina e, adesso che è arrivato il tempo del raccolto, Zhang può far risentire la sua voce. [...] Ha speso una parola per tutti, dai dirigenti ai giocatori, passando per i lavoratori del club. [...] Un pensiero è poi volato all'altro lato dal mondo, alla famiglia che ha speso e aspettato. [...] Senza scordare la storia e il filo diretto che lo lega Massimo Moratti, collega che lo ha preceduto in questa gioia. [...] Steven ha capito l'anima nerazzurra così a fondo da scegliere il manager giusto per la rivoluzione: è stato Beppe Marotta a fare sterzare la storia del club. Ha scelto Conte e ne ha gestito le spine del carattere. Ha governato sia nei momenti espansivi sia negli ultimi tempi difficili".

E ora il futuro

"Steven ci ha messo due anni e sette mesi per diventare il presidente interista più veloce, oltre che più giovane, con uno scudetto sul petto. Adesso arriverà il tempo di riprendere in mano i tanti dossier sparsi sul tavolo, di riallineare i pianeti nerazzurri attorno alla stessa orbita: il prestito di 250 milioni da Bain Capital non risolve per intero il problema dei conti, ma garantisce la serenità sufficiente per continuare nel progetto. A breve, quindi, si parlerà di mercato, rinnovi, sponsor, stadio: in una parola futuro".