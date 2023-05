Sky – Niente Euroderby per Leao: il portoghese out per Milan-Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rafael Leao non è salito sul pullman che sta portando il Milan dall'Hotel Melià a San Siro e dunque dovrà dare forfait per l'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter.

L'esterno portoghese questa mattina ha fatto un provino per valutare le sue condizioni fisiche dopo il problema all'adduttore accusato contro la Lazio. Nel pomeriggio ha raggiunto il ritiro del Milan all'Hotel Melià ma ora non è salito sul pullman e quindi non è convocato per la partita contro l'Inter.