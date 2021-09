Lee (Populous): “Nuovo San Siro, ecco la nostra idea e i tempi. Il vecchio stadio…”

Christopher Lee, il numero uno di Populous, ha progettato oltre 1000 stadi e ora vuole convincere Inter e Milan con la “Cattedrale”

Christopher Lee , il numero uno di Populous, ha progettato oltre 1000 stadi e ora vuole convincere Inter e Milan con la “Cattedrale”. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , a proposito del nuovo San Siro, Lee dichiara: "Non posso entrare nei dettagli perché siamo in corsa con un altro studio e credo che nessuna decisione verrà presa prima delle elezioni comunali di ottobre. Ma siamo molto fiduciosi e crediamo nelle qualità di innovazione e di sostenibilità del nostro piano".

Come avete deciso di citare il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele?

«Noi crediamo che un progetto ben riuscito debba rispettare la tradizione e l’anima di ogni luogo. Questo vale ancora di più a Milano, in Italia. E allora abbiamo pensato di citare luoghi iconici della città, perché fosse davvero uno stadio “milanese”. Volevamo che fosse subito riconoscibile e che diventasse attraente anche per chi vive qui. Nella nostra idea lo stadio sportivo è importante, ma è parte di un progetto molto più ambizioso. Il nuovo San Siro, nelle nostre idee, sarà un nuovo distretto. Sarà un luogo da frequentare tutto il giorno per tutta la settimana».