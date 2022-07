Lens-Inter, le formazioni ufficiali: Lazaro a sinistra, la LuLa in panchina

Queste le scelte di Simone Inzaghi per la gara contro i francesi

Altro test per l'Inter di Simone Inzaghi, che oggi sarà ospite del Lens allo stadio Félix-Bollaert. Il tecnico nerazzurro vuole sfruttare tutta la rosa a sua disposizione e oggi schiera una coppia inedita in attacco: panchina infatti per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che oggi faranno spazio dal primo minuto ad Edin Dzeko e Joaquin Correa. Nessuna sorpresa negli altri ruoli, con Valentino Lazaro che prende il posto dell'acciaccato Robin Gosens sulla sinistra. Queste le scelte de due tecnici: