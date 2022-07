Lens-Inter, la probabile: difesa vera, fiducia a Lazaro e Asllani. LuLa intoccabile

Nuovo test amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi. Oggi, nel tardo pomeriggio, i nerazzurri affronteranno il Lens in Francia

Nuovo test amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi. Oggi, nel tardo pomeriggio, i nerazzurri affronteranno il Lens in Francia. Altro viatico verso l'inizio del campionato, fissato per il 13 agosto in quel di Lecce. Cinque assenze per Inzaghi, che dovrà fare a meno di Skriniar, Gosens, Pinamonti, Sanchez e Gagliardini.