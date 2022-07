Lens-Inter, gli appunti sul taccuino di Inzaghi. Confermata un’arma segreta

Perdere non fa mai piacere. Nemmeno il 23 luglio, con gambe imballate, in un pomeriggio afoso e contro un avversario più avanti dal punto di vista fisico. Il campionato in Francia inizierà prima e il Lens è sembrato in effetti già vicino agli standard da competizione, ma l' Inter aveva retto senza grossi affanni dietro e - soprattutto nella ripresa - aveva sfiorato a più riprese il vantaggio.

Ma anche con il passo giusto ancora da inseguire, si intravedono geometrie che lasciano ben sperare e aspetti ancora da rivedere. Il mancino di Alessandro Bastoni sembra già caldo, sarà arma ancora più preziosa con la possibilità di servire Lukaku e la confermata attitudine di Barella ad inserirsi a fari spenti. Bene (ancora) anche Asllani , che magari costringerà Inzaghi a cambiare predisposizione in alcune partite per schierarlo insieme a Marcelo Brozovic e aggiungere una fonte di gioco alla squadra.

Nota stonata in questo momento è forse Edin Dzeko, parso un po' indietro rispetto ai compagni. Il bosniaco dovrà essere una delle armi in più, soprattutto a stagione in corso, considerando che non parteciperà al mondiale. Per questo dovrà farsi trovare pronto al momento giusto. Sospeso, infine, il giudizio sulla corsia mancina nella speranza che presto torni a brillare il miglior Gosens. Lazaro non può che essere considerato alternativa momentanea.