Champions, Inter magnifica! Lettera aperta a Steven Zhang: risponda a queste domande

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: lettera aperta a Steven Zhang, che ha ritrovato la parola dopo il passaggio del turno in CL

Alfio Musmarra

L’impresa dell’Inter va celebrata e magnificata: nessuno al momento dei sorteggi avrebbe mai pronosticato il passaggio del turno dei nerazzurri che hanno meritato la qualificazione giocando un girone sempre a viso aperto con la giusta mentalità europea.

Resteranno negli annali anche l’isteria e i piagnistei blaugrana, quelli di una società che ha dimostrato di non saper perdere. Ma del resto già nel 2010 il Barcellona diede segnali di poca sportività sul campo tra Busquets, Victor Valdes e gli idranti messi in funzione per non far festeggiare il passaggio del turno degli eroi di Mourinho.

Dall’alto del loro essere ‘superiori’ perdere 4 punti su 6, che potevano tranquillamente essere 6 su 6, non era immaginabile alla vigilia e questo è tutto merito di un’Inter che non ha sofferto il blasone dell’avversario e in un momento di grande difficoltà ha saputo tirare fuori gli attributi e vincerla sul piano del gioco, con spirito di sacrificio.

Il passaggio agli ottavi di Champions ha fatto ritrovare la parola anche al Presidente Steven Zhang che dopo la partita ha voluto presentarsi davanti alle telecamere per dire chiaramente di non essere intenzionato a passare la mano, di non cercare partner e di voler andare avanti.

Sarebbe meraviglioso che fosse così, tutti saremmo felici che ci fosse una continuità aziendale perché significherebbe che qualcosa è cambiato, che Suning finalmente abbia di nuovo libertà di manovra e disponibilità economiche ante Covid, quelle che per intenderci hanno consentito agli Zhang di riportare l’Inter in alto con investimenti importanti.

Siamo in questa condizione? Sembra di no, possibile continuare in questo modo con zero investimenti della proprietà? Anche qui la risposta è no.

Quindi cosa dobbiamo attenderci? Perché caro Presidente, ciò che tutti i tifosi dell’Inter vogliono è CHIAREZZA.

Continuare a vivere ogni giorno ‘tra coloro che son sospesi’ non giova a nessuno: tifosi, dirigenti, giocatori, movimento in generale.

Perché vede, caro Presidente, tutti le riconosciamo gli investimenti fatti dal vostro arrivo: i Conte, Marotta, Hakimi, Lukaku e via discorrendo..lo scudetto, i trofei, il tornare stabilmente in Champions, è sotto gli occhi di tutti.

Però è altrettanto evidente, caro Presidente, che vuoi per il divieto delle esportazioni di capitali all’estero, vuoi per le sopraggiunte difficoltà della pandemia, la Galassia Suning sembra sia andata incontro a importanti difficoltà economiche che hanno impedito non solo di investire nell’Inter, ma anche , per un periodo limitato, di pagare regolarmente gli stipendi.

Nelle ultime due sessioni di mercato gli investimenti nel club sono stati pari a zero.

Da un lato quest’estate sono stati toccati gli altri soldi messi da parte da Oaktree che fanno capo chiaramente agli Zhang. Ma terminati questi che succede?

Perché tutti i tifosi interisti e non, vogliono sapere se siete ancora in grado di poter sostenere l’Inter oppure no.

Non è difficile comprenderlo, nonostante una differenza sostanziale dal punto di vista culturale noi siamo abituati a comunicare, abbiamo bisogno di capire e Lei, caro Presidente, in questo senso è spesso stato carente dal punto di vista comunicativo.

È stato bello vederla commuoversi per l’Inter. Ma per noi è importante sapere non solo a parole, o attraverso le veline di palazzo, quello che ha intenzione di fare. Perché l’Inter viene prima dei giocatori, dirigenti, e persino di Lei, caro Presidente.

C’è la necessità di chiarezza una volta per tutte, perché il popolo interista ha il diritto e il dovere di sapere cos’ha intenzione di fare la proprietà. Se ci sono i fondi per tenere la squadra competitiva, o se come quest’estate Marotta e Ausilio dovranno fare i salti mortali per allestire un organico competitivo.

Perché è stato delittuoso dopo lo scudetto veder partire Hakimi e Lukaku, depauperando un organico meraviglioso già pronto a bissare lo scudetto. Tra poche ore si presenterà davanti all’assemblea degli azionisti, prima di farlo si faccia un esame di coscienza e per una volta scenda dal pulpito e si mischi con la gente comune, si relazioni con le persone della strada e comunichi.

Ma non con iperbole da poemi greci, eviti discorsi altisonanti, perché di incantatori di serpenti non abbiamo bisogno. Poi tornano indietro, ci ricordiamo tutti alcune frasi del tipo ‘schiacceremo tutti’. Non Le chiediamo questo. Vogliamo solo, con grande umiltà, che ci dica una volta per tutte come stanno le cose, in maniera sincera, incondizionata. Milioni di tifosi Le hanno dimostrato di cosa sono capaci i tifosi dell’Inter. Amore incondizionato, puro. È in grado? Per una volta è in grado di mettersi una mano sul cuore e dire come stanno realmente le cose?