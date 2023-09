L’Inter alza il muro: miglior difesa nei top 5 d’Europa. Il dato sui tiri e Pavard…

Con un muro così, basta un gol per portare a casa il risultato pieno, come accaduto domenica con l’Empoli.

“Per un paio di gare è rimasto in panchina, poi, in Champions, ecco il debutto da titolare. È stata la gara più difficile finora per l’Inter. Ma Pavard ha tenuto comunque botta: pulito, sicuro, ha subito dimostrato il suo valore. E ad Empoli si è confermato sugli stessi livelli. È stato scelto per essere il dopo-Skriniar, ma il suo sarà un contributo diverso rispetto a quello dello slovacco”.