LIVE – Euro 2020, Italia-Inghilterra 0-1: Shaw porta in vantaggio gli inglesi

Il momento che tutti i tifosi italiani aspettavano è arrivato. L'attesa è finita, e dopo 53 anni l'Italia può riportare a casa l'Europeo

Il momento che tutti i tifosi italiani aspettavano è finalmente arrivato. L'attesa è finita, e dopo 53 anni l'Italia può riportare a casa l'Europeo, dopo la vittoria del 1968. Sarà una finale bellissima, perché gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno una grande squadra come l'Inghilterra in uno stadio in gran parte a tinte inglesi, un ruggente e splendido Wembley. Una gara storica, che FCInter1908.it vi racconterà passo dopo passo.