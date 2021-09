LIVE, Fiorentina-Inter 1-2: Darmian – Dzeko, la ribalta l’Inter!

Contro i viola l'Inter cercherà di tenere il passo. I nerazzurri si presentano al Franchi dopo la scorpacciata di gol del Meazza sul Bologna

Redazione1908

71° - Combinazione Dumfries - Vecino, palla dentro a cercare Lautaro, interviene la retroguardia viola che libera

69° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI DZEKO E BARELLA DENTRO VECINO E SANCHEZ

67° - Subito Dumfries cerca in area Lautaro, lo trova, conclusione del Toro deviata in corner

66° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI DARMIAN DENTRO DUMFRIES

65° - OCCASIONE INTER! RIPARTENZA MAGISTRALE DEI NERAZZURRI, BARELLA VOLA SULLA DESTRA, PALLA AL CENTRO, MANCA IL TOCCO LAUTARO

62° - AMMONITO DARMIAN

59° - Traversone di Sottil a cercare l'inserimento sul secondo palo, nessun compagno sulla traiettoria, palla fuori, rimessa dal fondo Inter

57° - Affondo di Perisic pescato bene sul fronte opposto da Lautaro. Incursione del croato e diagonale che termina al lato

55° - RETEEEEE!!! DZEKO!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! SVETTA IL BOSNIACO SU CORNER, SCHIACCIATA DI TESTA E PALLA IN RETE!!!!

51° - RETEEEE!!!! DARMIAN!!!! PAREGGIO DELL'INTER!!! PALLA DENTRO DI DZEKO PER DARMIAN CHE DA POSIZIONE DEFILATA SUPERA L'ESTREMO VIOLA!!!

50° - Ripartenza viola con Sottil che ingaggia un duello con Bastoni, bravo il difensore nerazzurro a bloccare l'offensiva dei padroni di casa

47° - Conclusione dal limite di Vlahovic, tiro che termina alto sopra la traversa

46° - Conclusione di Benassi, tiro respinto da Bastoni che poi esce e subisce fallo

21.53 - INIZIA LA RIPRESA

21.36 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, SQUADRE A RIPOSO CON LA FIORENTINA IN VANTAGGIO PER 1 A 0

45° - UN MINUTO DI RECUPERO

44° - Torreira pesca Gonzalez al limite, conclusione strozzata, facile per Handanovic

42° - Palla dentro di Calha per Brozovic, cross e girata di Lautaro che termina alta

40° - Combinazione al limite Lautaro-Dzeko, palla di ritorno lunga per il bosniaco

37° - Pareggio dell'Inter che però viene annullato per posizione irregolare di Perisic

35° - Protesta l'Inter per un tocco di mano di Biraghi. Controllo VAR che non ravvisa gli estremi per il calcio di punizione

34° - Ci prova Gonzalez da fuori, conclusione centrale, facile per Handanovic

33° - Monologo viola fino a questo momento, Inter completamente frastornata

29° - Calcio di punizione per l'Inter dal limite, sul pallone Calhanoglu, destro sul palo di Dragowski che mette in corner

27° - Ritmi incredibili al Franchi con la Fiorentina che non accenna a diminuire l'intensità di manovra e l'Inter completamente in balia dei padroni di casa

22° - Gol Fiorentina. Affondi di Gonzalez che supera Skriniar e mette sul secondo palo dove Sottil deposita in rete a porta sguarnita

20° - Conclusione violenta di Duncan dalla distanza, tiro che termina oltre la traversa

19° - Calcio di punizione viola dall'altezza del corner. Bonavetura mette al centro, allontana Skriniar in combinazione con Brozovic

17° - AMMONITO SKRINIAR

16°- Colpo di tacco di Lautaro a liberare Perisic, affondo del croato e palla al centro. Blocca l'estremo viola

14° - Calcio di punizione Inter, Calha mette palla al centro, allontana Vlahovic

12° - Discesa di Biraghi che entra in area, diagonale dell'ex nerazzurra, respinta di Handanovic

10° - Altra occasione della Fiorentina. Vlahovic si ritrova un pallone tra i piedi in area, conclusione da distanza ravvicinata, si supera Handanovic

8° - Primo corner per l'Inter, scambio Calha - Perisic, traversone del turco che termina direttamente in oltre la linea di fondo

6° -Sempre in fase di possesso la formazione di Italiano che non concede spazi ai nerazzurri molto in sofferenza in questo avvio di gara

4° - Ancora Fiorentina, ancora Gonzalez che cerca il corridoio per Vlahovic che non arriva sul pallone. In presa Handanovic

3° - Avvio di gara molto aggressivo della Fiorentina che costringe i nerazzurri nella propria metà campo

1° - Occasione Fiorentina. Vlahovic riceve palla da Bonaventura, palla al centro per Gonzalez, grande interventi di Handanovic sull'esterno viola

20.48 - INIZIA IL MATCH

FIRENZE - Dopo la scorpacciata di gol contro il Bologna, i nerazzurri ripartono da Firenze. Simone Inzaghi ruota un minimo gli uomini, tornano Calhanoglu Perisic e Darmian al posto di Vecino Dimarco e Dumfries. In attacco - complice l'infortunio di Correa - accanto a Lautaro ci sarà Dzeko. Difesa invariata come da pronostico.

Queste le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): 69 Dragowski; 24 Benassi, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 32 Duncan,18 Torreira; 33 Sottil, 9 Vlahovic, 22 Gonzaléz.

A disposizione: 1 Terracciano, 25 Rosati, 4 Martinez Quarta, 7 Callejon, 8 Saponara, 14 Maleh, 17 Terzic, 29 Odriozola, 34 Amrabat, Bianco, 91 Kokorin, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Costanzo, Passeri.

Quarto Uomo: Zufferli.

VAR: Maresca.

Assistente VAR: Carbone.