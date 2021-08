LIVE – Sorteggio gironi Champions League 2021/22: Inter con il Real Madrid

Segui il sorteggio dei gironi della Champions League 2021/22 in diretta su Fcinter1908: l'Inter attende di conoscere i prossimi avversari

Si alza il sipario sulla Champions League 2021/22: va in scena a Istanbul alle ore 18 il sorteggio della fase a gironi. La nuova Inter di Simone Inzaghi si presenta ai nastri di partenza inserita in prima fascia, ma le insidie non mancano di certo: si va dalla stellare seconda urna che comprende top club come Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester United e Liverpool ai pericoli della terza come Porto, Ajax e Lipsia, passando per le possibili trappole in quarta come Besiktas e Wolfsburg.