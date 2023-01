In Uk – Van Dijk ko, intermediari Liverpool sondano l’Inter per Skriniar: asta se non rinnova

L'Inter vuole rinnovare a tutti i costi il contratto di Milan Skriniar ma è preparata ad ascoltare delle offerte in caso di rifiuto

Redazione1908

L'Inter vuole rinnovare a tutti i costi il contratto di Milan Skriniar ma è preparata ad ascoltare delle offerte nel caso in cui il giocatore dicesse di no alla proposta di rinnovo che gli è stata presentata ormai un mese fa. La notizia è arrivata anche in Inghilterra e la posizione nerazzurra trova conferme anche Oltremanica.

L'Inter non vuole cedere Skriniarperché vuole farne il pilastro dei prossimi anni ma l'eventuale no al rinnovo aprirebbe scenari anche immediati. Per esempio con il Liverpool, alle prese con il brutto infortunio di Virgil Van Dijk. Secondo 90min.com, infatti, intermediari dei Reds hanno sondato con l'Inter la possibilità di trattare immediatamente il trasferimento di Skriniar.

A giugno ci sarebbe un'asta europea sul giocatore a zero ma già da gennaio potrebbe scataenarsi un duello tra Liverpool e Psg. Anche i parigini, infatti, potrebbero perdere un difensore, quel Sergio Ramos corteggiato dall'Al Nassr di Ronaldo. L'Inter, qualora la risposta di Skriniar fosse negativa, potrebbe anche decidere di ascoltare le offerte per evitare di perdere il giocatore a zero e per "salvare" a quel punto Denzel Dumfries, altro corteggiato eccellente.

A giugno, invece, Skriniar diventerebbe obiettivo, oltre che di Psg e Liverpool, anche di Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle, riportano in Uk.