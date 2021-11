Lucca, sarà derby di mercato tra Inter e Milan. E occhio anche a Raspadori…

Il giovane attaccante del Pisa sta attirando le attenzioni delle big e in estate potrebbe esserci un duello di mercato tra Inter e Milan

"È presto per parlare di un’asta, visto che non si è a conoscenza di trattative approfondite con la società toscana. Tuttavia gli osservatori dei due club milanesi si stanno interessando a questo giocatore di evidente prospettiva. Occhio alle prossime mosse. In un mercato sempre più orientato a cogliere le opportunità estere, è ormai decisivo centrare i colpi sul fronte interno, visto che le liste non lasciano spazio a dribbling: i talenti azzurri sono indispensabili. Anche perché l’obiettivo è quello di dare forza allo zoccolo italiano. Sotto questo aspetto Inter e Milan stanno seguendo con molte aspettative i loro giovani in prestito. Certo, i rossoneri sono più che soddisfatti del rendimento di Tommaso Pobega al Torino, addirittura in odore di convocazione con l’Italia. Così come c’è molta attenzione per i progressi di Lorenzo Colombo alla Spal. Mentre sul fronte interista c’è curiosità sul rendimento di Mulattieri al Crotone e di Seba Esposito al Basilea. Tutti loro si stanno giocando la possibilità di tornare alla casa madre nella prossima stagione. Attenzione, però, ad una pista che porta al Sassuolo. In estate il Milan si era interessato a Giacomo Raspadori prima di muoversi su altre piste. Nel frattempo l’Inter ha tessuto la sua tela con i vertici del club emiliano, visto che il centravanti bolognese ha i requisiti per un grande futuro. In questo momento in nerazzurri appaiono avvantaggiati, ma attenzione ai colpi di coda del Diavolo" si legge su Gazzetta.it.