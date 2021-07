Lugano-Inter, probabili formazioni: Nainggolan dal 1′. In attacco spazio a…

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista dell'esordio contro il Lugano

Tra poche ore la nuova inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio contro il Lugano. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione per la partita i Nazionali, Brozovic compreso, Stefano Sensi e il neo acquisto Hakan Çalhanoğlu.

Il centrocampista italiano è impegnato a Ostuni per il matrimonio con la compagna Giulia Amodio. Il turco, invece, è in Germania a fare da testimone al fratello Muhammed. Sono dunque tante le assenze per Inzaghi che è intenzionato a proporre questo undici: