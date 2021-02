Con la doppietta segnata alla Lazio domenica sera, Romelu Lukaku è entrato nella ristretta schiera di coloro i quali hanno segnato 300 gol in carriera. Un traguardo raggiunto dal belga all'età di 27 anni, battendo tanti altri goleador come Ibrahimovic e Suarez. Ecco, in ordine decrescente, chi ha raggiunto quota 300 e a che età.