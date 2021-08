Lukaku: “Avrei lasciato l’Inter solo per il Chelsea. Dissi al mio agente che…”

Le parole dell'attaccante belga, che è tornato in queste ore sull'addio ai nerazzurri delle scorse settimane

Romelu Lukaku torna sull’addio all’Inter. Così l’attaccante belga ha spiegato al sito ufficiale del Chelsea la sua scelta delle scorse settimane, di cui ha parlato ieri anche Inzaghi: “Il mio amore per il club (il Chelsea, ndr) vuol dire tutto per me. Avere l’opportunità di tornare è stato fondamentale. Sapevo che il club cercava sempre di dominare. Ho vinto nella scorsa stagione con l’Inter in Italia, ero felice e tutto andava per il verso giusto. Avrei lasciato l'Inter solo per il Chelsea, l'ho sempre pensato.