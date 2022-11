L’arma in più per la rincorsa si chiama Lukaku: Inzaghi con lui pensa a un cambiamento tattico

L'Inter ha terminato la prima parte di campionato con una vittoria fondamentale sul campo dell'Atalanta, la prima in uno scontro diretto di campionato. Tre punti utili per tenere accesa la fiammella della rimonta scudetto e per presentarsi il 4 gennaio alla sfida contro il Napoli con la speranza di poter riaprire i giochi. Per farlo, però, Simone Inzaghi avrà inevitabilmente bisogno dell'apporto di Romelu Lukaku. Potrebbe essere Big Rom l'arma in più della seconda parte di stagione. Anche perché il belga potrebbe permettere al tecnico nerazzurro di apportare un cambiamento tattico, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il Gigante a Inzaghi è mancato come l’aria in questa prima parte di stagione. Finora Big Rom ha collezionato 5 presenze in 21 gare ufficiali e l’ultima volta è stato titolare nel ko contro la Lazio. Due i gol segnati, alla prima di campionato a Lecce e nel match di ritorno a San Siro contro il Viktoria Plzen. Numeri che non sono sufficienti per consentire all’Inter di puntare in alto. Anche perché il belga, in prestito dal Chelsea, è stato il fiore all’occhiello del mercato estivo, il grande colpo che doveva (anzi, deve) consentire di puntare alla seconda stella sfumata nel 2021-22. Con Lukaku disponibile e al 100%, il cambio di rotta dal punto di vista tattico imposto dopo la sosta di settembre sarà più efficace: grazie alla capacità di Romelu di attaccare gli spazi, pagherà di più abbassare il baricentro e usare meno il palleggio in favore dei lanci lunghi".