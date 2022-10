Lukaku, le ultime. Barcellona, pianti ridicoli. Inter, ho una domanda su Digitalbits

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: il Barcellona prepara la trappola per la partita di ritorno. Lukaku prova la rincorsa

Alfio Musmarra

Dopo la bella vittoria sul Barcellona l’Inter è attesa dalla complicata trasferta di sabato col Sassuolo. Servirà lo stesso spirito e la stessa intensità vista martedì se si vuole uscire dal Mapei con il bottino massimo. Anche perché diciamocelo, serve un’inversione di marcia decisa per risalire la china di una stagione iniziata come nessuno avrebbe mai immaginato.

L’ennesimo stop di Correa riduce al lumicino il parco attaccanti di Inzaghi, considerato che Lukaku è ancora fermo ai box. Per il belga potrebbe profilarsi la panchina con Barcellona per averlo finalmente a disposizione (si spera) con la Salernitana. Ma visto la situazione conviene andarci con i piedi di piombo.

Il Sassuolo è un avversario scomodo, che lo scorso anno venne a San Siro a fare una grande partita, sfruttando di base un’impostazione tattica suicida di Inzaghi, che con la squadra a pezzi per un calendario complicato pensò bene di partire all’attacco, con il risultato di prendere imbarcate fin dai primi minuti di gioco. Speriamo che questa volta si faccia tesoro delle esperienze passate.

Contro il Barcellona il gruppo ha dato prova di non essere contro l’allenatore. Dopo due mesi di caos si è vista una squadra finalmente unita andare nella stessa direzione, si è visto un gruppo sacrificarsi. Cosa che non si vedeva da due mesi. Ma una partita a se stante serve a poco, bisogna continuare così, perché solo con queste prestazioni si può risalire una classifica che oggi è meglio non guardare.

Tutto sempre con il sostegno di un pubblico meraviglioso che non ha mai mancato l’appuntamento. Poi penseremo al ritorno col Barcellona. Dopo i pianti francamente ridicoli di chi spesso e volentieri ha ottenuto favoritismi come se fossero un atto dovuto perché unti dal ‘Signore’ ci saremmo aspettati maggiore sportività.

Perché loro sono quelli della pantomima di Busquets nel 2010 (dove finse di prendere una gomitata da Thiago Motta), loro sono quelli che non volevano far festeggiare Mourinho in campo per aver raggiunto la finale, loro sono quelli che accesero gli idranti a fine partita per evitare ai giocatori dell’Inter di festeggiare con i propri tifosi di aver raggiunto la finale di Madrid.

Loro sono quelli che due anni fa, in casa sotto di un gol, approfittarono di un mancato rigore solare su Sensi che di fatto avrebbe chiuso la partita dopo una lezione di calcio subita dall’Inter di Conte. Nessuno nega il loro valore, ma ogni tanto un po’ di rispetto sarebbe gradito. Stanno già caricando la partita di ritorno come se fosse la partita della vita, ci aspetta un ambiente caldissimo.

Bisognerà avere il sangue freddo e non abboccare alle loro provocazioni, provocazioni di cui sono maestri. Del resto le pressioni visto la classifica son tutte loro. Potrebbe essere un vantaggio.

Piccola postilla: riflettevo sui problemi relativi con Digitalbits. com’è possibile che per cifre così importanti non siano state chieste delle garanzie e che ci si trovi in questa situazione? Mi sembra tutto molto strano.