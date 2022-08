Lukaku, cambio modulo e difesa: Inter, ecco i tre punti chiave per Inzaghi

Si sono rivelate controproducenti, ecco perché le mosse di Simone Inzaghi contro la Lazio sono sotto osservazione. Dopo la Cremonese, l'Inter dovrà affrontare Milan e Bayern Monaco. Due gare che hanno già un peso notevole sulla stagione, ma possono rappresentare un punto di svolta per ripartire dopo la brusca frenata dell'Olimpico. Come sottolinea il Corriere della Sera , sono tre i punti chiave su cui il tecnico nerazzurro deve concentrarsi.

Il primo riguarda Romelu Lukaku: "Contro la Lazio è parso l'uomo in meno invece dell'uomo in più. Il suo ritorno ha cambiato la natura del gioco dell'Inter che deve adattarsi al belga". Il secondo punto è sulle alternative a disposizione di Inzaghi: "A differenza dello scorso anno, il tecnico ha una rosa più profonda. Dovrebbe cominciare a prevedere cambi di modulo per sfruttarla". Il terzo e ultimo punto riguarda la difesa. Se prima rappresentava il vero punto di forza dell'Inter, già nelle amichevoli estive ha mostrato crepe importanti che si sono palesate anche in campionato, soprattutto contro Lecce e Lazio. "Quando le fonti di gioco dei nerazzurri vengono bloccate, la squadra tende ad allungarsi mettendo in difficoltà il reparto difensivo".