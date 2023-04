L’Inter si aggrappa a Lukaku: feeling speciale con la Champions League. Meglio di lui…

Per centrare questo traguardo Simone Inzaghi spera che Romelu Lukaku possa essere ancora una volta decisivo in Europa: il belga, a secco su azione in Serie A addirittura da agosto e autore di soli 3 gol, in Champions League pare trasformarsi, come dimostrano le 3 reti segnate in 4 spezzoni di gara (una palla in fondo al sacco ogni 29 minuti). Un feeling nato sin dall'inizio della sua avventura in nerazzurro, e confermato anche in questa complicata stagione.