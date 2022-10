Sky – Inter, niente Barça per Lukaku e Correa. “Salvo sorprese, ecco quando rientreranno”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lukaku e Correa non saranno a disposizione per la trasferta di Barcellona

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lukaku e Correa non saranno a disposizione per la trasferta di Barcellona: "Niente Barcellona per Lukaku e Correa. Salvo sorprese, i due attaccanti rientreranno domenica contro la Salernitana. Queste le notizie che arrivano da Appiano Gentile, dove l’Inter si è ritrovata dopo la vittoria di Reggio Emilia", si legge sul sito di Sky Sport.