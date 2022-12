La rincorsa riparte con Lukaku: Big Rom cresce corre per guadagnarsi un futuro all’Inter

Oggi il gol non è arrivato, per quello ci ha pensato Dzeko. Ma anche contro il Sassuolo, così come contro la Reggina, Romelu Lukaku è parso in evidente crescita, soprattutto fisica. Un ottimo segnale per l'Inter e per Simone Inzaghi in vista della partita contro il Napoli, che per i nerazzurri decide una stagione intera. Un ottimo segnale anche per il futuro, visto che i nerazzurri, come scrive calciomercato.com, devono rinegoziare il prestito con il Chelsea: