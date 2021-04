Lukaku, quanto pesano i tuoi gol. È lui il miglior matchwinner della Serie A

I gol del centravanti dell'Inter sono risultati ben 8 volte decisivi per portare i tre punti alla squadra di Conte

Che Lukaku sia un giocatore decisivo per l'Inter e nel campionato italiano lo dicono le prestazioni, ma soprattutto i numeri. L'attaccante nerazzurro, in questa stagione, ha disputato in Serie A 29 partite e ha segnato 21 gol, secondo in classifica marcatori dietro a Cristiano Ronaldo. Ma non solo, il centravanti dell'Inter è al primo posto per gol e assist: 29 complessivi (21 reti più 8 assist), inseguito dal portoghese della Juve con 27 (25 reti e 2 assist) e da Muriel dell'Atalanta con 25 (18 reti e 7 assist).