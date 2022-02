Lukaku-Inter, ritorno solo in prestito e con ingaggio ridotto: i segnali dal Chelsea

Romelu Lukaku sogna un clamoroso ritorno all'Inter. L'affare è complicato, servono parecchi incastri per rivedere Big Rom vestire nerazzurro

Il ritorno a Londra, sponda Chelsea, è diverso fin qui dalle aspettative estive. Romelu Lukaku sta vivendo una stagione difficile e nemmeno la vittoria nel Mondiale per Club con tanto di gol ha fatto svoltare Big Rom. L'attaccante è stato lasciato fuori da Tuchel nella sfida di Champions League di martedì con Lille e sogna un clamoroso ritorno all'Inter. L'affare è complicato, servono parecchi incastri per rivedere Lukaku vestire la maglia nerazzurra. Entra nei dettagli della situazione La Gazzetta dello Sport.

“La strada per far tornare Romelu Lukaku nella “sua” adorata Inter sarà pure strettissima e pazienza se servirebbe un complesso esercizio di equilibrismo tra Londra e Milano: la prospettiva è talmente suggestiva che sarebbe un peccato non farci un pensiero. Al momento il più raffinato Dzeko ha fatto scordare la potenza del belga, anche perché è assistito da una squadra diversa, meno verticale e più armonica. Ma Rom ha dimostrato di poter maltrattare quasi da solo la quasi totalità delle difese italiane. Lo stesso Simone Inzaghi se n’era accorto nei pochi giorni passati assieme ad Appiano d’estate: se il tecnico avesse trattenuto il belga, oggi giocherebbe in maniera diversa per esaltarlo.