In UK – Lukaku all’Inter: “Prendi Chalobah”. Romelu garantisce sul difensore

Trevoh Chalobah è l'ultimo nome in casa Inter per la difesa. Il giovane difensore del Chelsea, scrive oggi l'Evening Standard, è felice a Stamford Bridge ma la situazione potrebbe cambiare in caso di arrivo di Fofana dal Leicester. E così è emerso l'interesse dell'Inter, che lo prenderebbe in prestito.