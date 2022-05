Lukaku vuole fare una cosa mai fatta nella storia per l’Inter. E oggi quell’intervista…

Dalla pazza idea di Romelu Lukaku al mercato dell'Inter senza spese folli: l'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908

Per fortuna quest’anno non siamo nelle condizioni di un anno fa, ma per mantenere la competitività non basta che Marotta e Ausilio facciano sempre i salti mortali. E di questo dobbiamo rendercene conto tutti quanti prima che sia troppo tardi. Steven Zhang nel tempo si è legato fortemente all’Inter e di questo possiamo esserne solo che felici. Ma detto questo bisogna trovare un modo per non abbassare troppo il livello per non tornare a dover lottare per un posto Champions.