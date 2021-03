Lukaku uomo in missione scudetto: con lui si parte sempre 1-0. Secondo Conte…

Con lui l'Inter parte sempre dall'1-0. Lui è Romelu Lukaku. Ecco i numeri incredibili di Big Rom in questa stagione

Con lui l'Inter parte sempre dall'1-0. Lui è Romelu Lukaku. Numeri incredibili quelli di Big Rom: i 18 gol in Serie su un totale di 60 equivalgono a un corposo 30%. Hanno direttamente prodotto 10 punti in classifica. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Romelu è questo, ma pure altro: "Sparge nella partita decine di giocate che sfuggono ai numeri. In uscita dalla difesa, in avanzamento con le mezzali o dagli esterni: qualunque traccia segua la manovra, la palla finisce sempre lì, alla stazione Lukaku, come raccomandato da Conte. Di suo, Romelu ha il potere di incastrarsi con i compagni e sa come liberare le energie di tutti".