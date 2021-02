Lukaku, l’uomo derby ha una data cerchiata. Col Milan 2 obiettivi: Ibra e…

Romelu Lukaku si prepara al derby di Milano contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic, in programma domenica. Per il belga due obiettivi

La sfida nella sfida. Lo scontro nel derby. Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si troveranno di nuovo di fronte per la prima volta dopo lo scontro nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia . Dopo i gol contro Benevento e Lazio , il belga non vede l'ora di trovarsi contro il Milan di Pioli , per riscattare il ko dell'andata e volare a quattro lunghezze di vantaggio in classifica.

Una sfida importante non solo per lo scontro con Ibrahimovic: "Ora Lukaku si presenta al derby decisivo, il più importante tra quelli giocati dal belga visto che non c'è in palio solo il primato cittadino ma anche la testa della classifica. Voleva arrivarci così, rovesciando le gerarchie in campionato, e ora vuole mantenerle. Lukaku ha segnato 4 gol in 4 derby: sente la sfida, vuole giocarla e la vive con emozione".