Sky: “Inter, nessuna offerta per Lukaku e lui vuole restare. Ciò fa pensare che…”

Il punto sul futuro del belga da Sky: "Ha fatto capire a tutti che vuole rimanere e che vuole giocarsi il campionato con lo scudetto sul petto"

Romelu Lukaku è e sarà la colonna portante dell'Inter. E' la volontà del club ed è la volontà dello stesso giocatore, pronto a respingere eventuali proposte per restare a Milano. Spiega infatti Sky Sport: "Ha fatto capire a tutti che vuole rimanere e che vuole regalarsi questa soddisfazione di giocarsi il campionato con lo scudetto sul petto, davanti alla gente. E' chiaro che molti club possono essere interessati a lui, poi bisogna fare un'offerta concreta che l'Inter deve valutare in accordo con la volontà del giocatore: offerte ufficiali non ne sono arrivate, Romelu vuole rimanere. Tutto questo ci porta a pensare che Lukaku alla prima giornata di campionato sarà il centravanti titolare dell'Inter".