Inter, riecco Lukaku: da metà febbraio 4 gol su 10 sono suoi. Ora può dare la zampata decisiva

Sembra davvero tornato (che si facciano pure i debiti scongiuri) il vero Romelu Lukaku. Almeno, questo è quello che dicono i numeri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, da metà febbraio in avanti 4 gol su 10 dell'Inter portano la sua firma. E oggi, contro la Lazio, in una partita decisiva della stagione, il belga può dare un'altra zampata decisiva:

"Respiriamo l’aria, è la primavera. È la stagione di Romelu Lukaku, anche se l’impressione è diversa, la sensazione non è quella. Ma tant’è: nelle ultime 15 partite, da metà febbraio in avanti, da quando in pratica è ricominciata la Champions, Lukaku ha segnato il 39% dei gol dell’Inter. Quattro volte su 10, la rete è roba sua. Pensi: normale, per un centravanti, a maggior ragione per uno come il belga".