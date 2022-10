Lukaku, Plzen nel mirino. “Ecco cos’è successo ieri ad Appiano Gentile”

"Un sorriso largo così, come da consuetudine, ma stavolta ancora più brillante. Romelu Lukaku ieri era felicissimo, non soltanto per la vittoria dei compagni a Firenze". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku: "La nuova felicità deriva dalle sensazioni positive riscontrate durante l’ultimo weekend, passato in parte in gruppo e in parte a lavorare solo sul campo, per poter essere a disposizione per la sfida di mercoledì in Champions, contro il Viktoria Plzen. Romelu, finalmente, sente davvero profumo di rientro adesso, dopo aver svolto un paio di sedute extra per migliorare la condizione atletica: sabato mattina era alla Pinetina, come da programma, per mettere benzina nei muscoli ma pure per ritrovare brillantezza fisica", conferma il quotidiano.