Lukaku è pronto: Romelu quasi al top, Napoli nel mirino. E l’Inter lavora a un nuovo prestito

"Nel 2023 Rom vuole essere semplicemente ciò che non è dal 2021, da quando frettolosamente lasciò Milano sedotto dalle sterline del Chelsea. Alla stagione da incubo in Blues si è aggiunta questa seconda metà d’anno resa vana da due infortuni. Ora Lukaku sta crescendo nella condizione psico-fisica, rispettando come tavole della legge un piano rigoroso stilato alla Pinetina: lavoro con i compagni in campo, potenziamento in solitudine e peso forma ormai raggiunto a 101. Sono i chili che servono a scatenare la potenza massima per un gigante con la sua carrozzeria. Con questi presupposti, Romelu ha perfino benedetto il calendario spezzato in due dal Qatar: tornare nella gara più importante dell’anno è ciò che chiedeva per ripartire. In fondo, basterebbe una scintilla per accendersi dopo la miseria di quattro presenze e un gol in A", sottolinea La Gazzetta dello Sport.