Lukaku tornato di gran carriera ad Appiano: “Ha subito regalato una buona notizia a Inzaghi”

"Romelu Lukaku era il grande atteso ieri mattina alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti dopo la deludente parentesi in Qatar. L’attaccante belga ha subito regalato un sorriso a Inzaghi, visto che, dopo un iniziale lavoro in palestra, ha svolto già una parte di seduta con il gruppo, staccandosi successivamente dai compagni per completare l'allenamento con un personalizzato per non forzare subito al 100%. Stesso menù di Correa che ha saltato il Mondiale per un’infiammazione al tendine d’Achille. Sia Lukaku che Correa oggi proseguiranno alla Pinetina il loro lavoro verso il completo recupero".