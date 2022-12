Lukaku, scatto decisivo: così vuole riprendersi l’Inter e punta la rimonta scudetto

Riflettori puntati soprattutto su Romelu Lukaku nell’amichevole che oggi disputerà l’Inter contro il Sassuolo: nel mirino c'è il Napoli

Alessandro Cosattini

Riflettori puntati soprattutto su Romelu Lukaku nell’amichevole che oggi disputerà l’Inter contro il Sassuolo. Ultimo test pre-ripresa per la squadra di Simone Inzaghi, vuol dire prove generali con vista sul Napoli. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi sul momento di Big Rom:

Inter, Lukaku mai avuto — "L’Inter, di fatto, nella prima parte di stagione, non ha mai avuto Lukaku. Si è fatto male il 28 agosto, dopo aver giocato appena 3 gare di campionato e aver segnato un gol, ed è rimasto fermo per due mesi. Poi, giusto il tempo di giocare un paio di spezzoni, di realizzare un’altra rete ed ecco il nuovo stop, provocato da una ricaduta sulla cicatrice del precedente infortunio, in realtà particolarmente serio. Big Rom aveva fatto di tutto per rientrare il prima possibile, ma quel pizzico di fretta ha finito per fargli rischiare di perdere il Mondiale. Che, alla riprova dei fatti, è stato pesantemente penalizzato dalle sue condizioni fisiche.

Vuole lo scudetto — Dopo un percorso così tortuoso, è stato normale, in casa nerazzurra, vivere con apprensione il ritorno di Big Rom a Milano. Inizialmente, il lavoro alla Pinetina è partito con grande cautela e attenzione, ma con il passare dei giorni la fiducia ha cominciato a crescere. E l’amichevole con la Reggina ha sciolto buona parte delle riserve. Questa seconda parte di stagione, per lo stesso totem Belga, può trasformarsi una rivincita rispetto al flop in Qatar. Conquistare un altro scudetto in nerazzurro sarebbe una nuova dimostrazione di forza, se non di strapotere. E’ chiaro, però, che occorre passare dalla sfida con il Napoli della prossima settimana e da una vittoria quasi obbligata.

Prove anti-Napoli — Anche oggi pomeriggio, come al Granillo una settimana fa, troverà il sostegno di Dzeko, suo partner là davanti in attesa del rientro di Lautaro, che arriverà oggi a Milano e che domani sarà alla Pinetina. Il tandem bosniaco-belga deve ancora costruire la sua intesa, i due bomber, però, hanno le caratteristiche giuste non solo per coesistere, ma anche per mettere in difficoltà le difese avversarie. Contro la Reggina sono andati entrambi a segno e si è trattato certamente di un primo segnale. Ma non il Sassuolo Inzaghi attende nuove indicazioni”, si legge.

