In Belgio – Lukaku, ottimi segnali dall’allenamento. In campo col Marocco se…

Dal ritiro del Belgio arrivano belle notizie per l'Inter perché Romelu Lukaku ha disputato tutto l'allenamento con il resto dei compagni

Dal ritiro del Belgio arrivano belle notizie per l'Inter perché Romelu Lukaku ha disputato tutto l'allenamento con il resto dei compagni. A riportarlo è il portale belga Nieuwsblad.be che conferma come il centravanti dell'Inter abbia dato buoni segnali nei primi 15' di allenamento aperto alla stampa. Segnali confermati anche, a microfoni spenti, al termine della seduta.

Lukaku titolare col Marocco?

Romelu Lukaku potrà dunque scendere in campo contro il Marocco domenica pomeriggio per la seconda partita del girone? Nieuwsblad risponde così: "Ci sono buone possibilità che Roberto Martinez lo schieri a partita in corso senza però prendere troppi rischi, anche perché l'attaccante dell'Inter ha giocato pochissimo nelle ultime settimane"