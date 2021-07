Lukaku, solo Inter. Big Rom pronto per la sfida Inzaghi, obiettivo seconda stella

Il centravanti dell'Inter non ha preso in considerazione le offerte, vuole rimanere a Milano e vincere ancora lo scudetto

Dopo la delusione Europeo con il suo Belgio, Romelu Lukaku si gode qualche giorno di vacanza per poi farsi trovare pronto per la ripartenza con l'Inter. Nonostante le tante offerte che sono arrivate e che arriveranno alla sede nerazzurra, il centravanti belga ha scelto di rimanere a Milano, anche senza Conte.

"Come noto, tecnico e centravanti si sono già parlati e pare che tra di loro si sia già accesa la scintilla, tanto che Lukaku, in più di un’occasione, ha confermato il suo desiderio di restare e, soprattutto, di inseguire un altro scudetto. Si è già incoronato re di Milano, per l’“estasi” dei suoi tifosi: dove potrebbe arrivare con il tricolore della stella? Più che felice di sentire questi propositi Inzaghi, che senza la minima esitazione sistemerà il totem belga al centro della sua Inter. Alla Lazio aveva creato un impianto perfetto per rendere Immobile un bomber implacabile. Il piano è di fare lo stesso anche con Big Rom", spiega il Corriere dello Sport.