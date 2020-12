Inter, Lukaku macina record e sceglie di far parlare i fatti: sui post social zero parole

C’è sempre. Segna puntuale come un orologio svizzero. Ma lui è belga ed è entrato nei cuori dei tifosi dell’Inter a suon di gol e passione. In questa stagione 873 minuti giocati in Serie A (1.319 totali con i 446 minuti giocati in CL) e 11 gol segnati (in totale 15 con i 4 fatti in Coppa).

Per Conte è un punto di riferimento. Lo ha voluto fortemente ed è bastato poco tempo per capire perché. Big Rom non è solo un grande attaccante, ma ha anche un’empatia particolare: parla diverse lingue, si è aperto raccontando delle difficoltà della sua famiglia alla quale lui ha cambiato la vita con il pallone tra i piedi. Spesso si è mostrato sui social per quello che è, raccontandosi, parlando con i suoi follower, facendoli entrare a volte anche in casa sua.

Ha sempre detto la sua anche dopo le partite commentando con parole che sapevano di incoraggiamento per se stesso e i propri compagni. Ma da qualche tempo nei post partita arrivano puntuali i suoi post, ma sono solo le foto delle gare giocate. Non ci sono parole, non ci sono commenti. Prima si.