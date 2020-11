Inter, per Lukaku domani il test decisivo. A Bergamo tocca a Sanchez, due ballottaggi per Conte

Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atalanta, l’Inter scenderà in campo domenica alle ore 15 in casa dell’Atalanta. Il tecnico Conte aspetterà la giornata di domani per capire se potrà avere a disposizione Lukaku, anche se un suo ritorno sembra slittare a dopo la sosta.

Come sottolinea Gazzetta.it “Conte proverà fino all’ultimo a recuperare Lukaku: sabato il test decisivo ma al momento il belga è da considerarsi indisponibile. Così in attacco potrebbe essere Sanchez a fare coppia con Lautaro. In difesa torna disponibile Skriniar: Conte pensa subito di riproporlo titolare. Bastoni resta favorito su Kolarov mentre in mezzo al campo Brozovic è in vantaggio su Gagliardini”.

In casa Atalanta invece: “Gosens e De Roon restano out. Gasperini potrebbe dare fiducia al giovane Ruggeri, che ha ben impressionato nei pochi minuti giocati contro il Liverpool in Champions, mentre Pessina potrebbe giocare con Gomez alle spalle di Zapata per garantire più copertura. Gollini scalpita per rientrare”.